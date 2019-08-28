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Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü

3 dakika önce

ANKARA'da, hafif ticari aracın tali yoldan çıkan kamyona çarptığı kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.

Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, System.String[]

ANKARA'da, hafif ticari aracın tali yoldan çıkan kamyona çarptığı kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi Ankara-Konya karayolunun Ahiboz mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Konya yönünde giden Gazi Yaman yönetimindeki 06 AZ 2673 plakalı hafif ticari araç, Yenice Mahallesi'ne bağlanan tali yolun bulunduğu kavşaktan ana yola çıkan Hacı Erol yönetimindeki 06 DR 6473 plakalı kamyona yandan çarptı. Kazada, ön kısmı hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Gazi Yaman ile araçtaki yolcular Savaş Ceylan ve Necmettin Aytek, araç içerisinde hareketsiz kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman, Ceylan ve Aytek'in cansız bedenleri, belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Ankara

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 08:52 Kaynak: DHA
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