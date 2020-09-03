Hafif ticari araç kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın karşı şeride geçip kamyonetle çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Atatürk Caddesi Kaynaklar Mezarlığı yakınında meydana geldi. Görkem Yorulmaz (22) yönetimindeki 54 B 8944 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Ali Erdoğmuş'un (24) kullandığı 35 CAS 50 kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç takla atarken, kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri hafif ticari araçta sıkışan yaralılara müdahale etti. Araçtan çıkartılan Gökçe Yorulmaz (15), Nihat Kaplan (90), Gülen Kaplan (72) ve araç sürücüsü Görkem Yorulmaz sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslara alınan yaralılar, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ali Erdoğmuş ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Nihat Kaplan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.