Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç kamyonun altına girdi: 5 yaralı
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Hafif ticari araç kamyonun altına girdi: 5 yaralı

33 dakika önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyonun altına girmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç kamyonun altına girdi: 5 yaralı, System.String[]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyonun altına girmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Bursa- İzmir kara yolunda seyreden Namık Zengin'in kullandığı 17 FU 973 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan 45 P 4767 plakalı kamyona arkasından çarptı.
Ön kısmı kamyonun altına giren araç hurdaya döndü.
Araçta sıkışan sürücü, Gülay, Berkay ve Seray Zengin ile Alev Yılmaz, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:16 Kaynak: AA
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