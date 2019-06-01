Hafif ticari araç kamyonun altına girdi: 5 yaralı
33 dakika önce
Bursa'nın Karacabey ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyonun altına girmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:16 Kaynak: AA
'nın Karacabey
ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyonun altına girmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Bursa- İzmir
kara yolunda seyreden Namık Zengin'in kullandığı 17 FU 973 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan 45 P 4767 plakalı kamyona arkasından çarptı.
Ön kısmı kamyonun altına giren araç hurdaya döndü.
Araçta sıkışan sürücü, Gülay
, Berkay
ve Seray Zengin ile Alev Yılmaz, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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