Hafif ticari araç kanala düştü; yaralılar, insan zinciriyle alındı - Son Dakika

Hafif ticari araç kanala düştü; yaralılar, insan zinciriyle alındı

SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kanala yuvarlandı. Kazada yaralı 2 kardeş, insan zinciri oluşturulup, sedye ile çıkarıldıkları yolda ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ankara- Samsun Karayolu Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Mehmet B. idaresindeki 55 AEG 671 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 30 metre sürüklenip kanala düştü. Araçta bulunan sürücü ve kardeşi Hüseyin B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İnsan zinciri oluşturan ekipler ve çeverdeki vatandaşlar, yaralıları sedye ile karayoluna çıkartıp ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan 2 kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.