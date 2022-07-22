Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Bekir Benli (48) yönetimindeki 16 BEN 65 plakalı hafi ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç yağmur suyu kanalına düştü. Kaza sonucu araçtaki yolcular Zahide Benli (47), Şaziye Efe (62), Alparslan (6), Yahya Pıçakçı (18) ve Şerife Pıçakçı (43) yaralandılar. Sürücü ise kazayı yaralanmadan atlattı. 5 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Tragger, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafif ticari araç kanala uçtu: 5 yaralı - Son Dakika

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