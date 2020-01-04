Hafif ticari araç karlı yolda şarampole devrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç karlı yolda şarampole devrildi - Son Dakika

Hafif ticari araç karlı yolda şarampole devrildi

6 saat önce

Hafif ticari araç karlı yolda şarampole devrildiSİVAS'ın İmranlı ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi.

Hafif ticari araç karlı yolda şarampole devrildi

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Araçta bulunan 5 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Çukuryurt köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Erzurum istikametine giden Musa Mutlu yönetimindeki 42 EF 947 plakalı hafif ticari araç, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mutlu ile araçtaki 4 kişinin kazadan yara almadıkları belirlendi. Ters dönen araç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, yoldan kaldırıldı.

Hafif ticari araç karlı yolda şarampole devrildi

İmranlı, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:05 Kaynak: DHA
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