Hafif ticari araç kayaya çarptı: 1 yaralı
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Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın yol kenarındaki kayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:02 Kaynak: İHA
'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın yol kenarındaki kayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Beytullah Keleş idaresindeki 07 GME 15 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Çelikhan
Karayolu Ormaniçi Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Beytullah Keleş yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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