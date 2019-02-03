Hafif Ticari Araç, Konteynere Çarptı: 3 Yaralı
36 dakika önce
TUNCELİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki inşaat konteynerine çarptı.
TUNCELİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki inşaat konteynerine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Moğultay Mahallesi'nden geçen Tunceli- Ovacık
yolundaki Vali Atıl Üzelgün Caddesi'nde meydana geldi. Kemal Yıldız yönetimindeki 34 BB 4311 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki inşaat konteynerine çarptı. Kazada, sürücü Kemal Yıldız ile araçtaki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Hafif ticari araçta ve konteynerde hasar meydana geldi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTORĞAFLI - Tunceli
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:08 Kaynak: DHA
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