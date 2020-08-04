Hafif ticari araç metrelerce takla atıp, uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın taklalar atarak uçurumdan yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılören mezrası yakınlarında meydana geldi. Erhan Aslan yönetimindeki 45 ADN 83 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu taklalar atarak uçurumdan yuvarlandı. Yüzlerce metre sürüklenen hafif ticari araçtaki sürücü Erhan Aslan hayatını kaybetti, yanındaki Hakan Arslan ile Talip Çiçek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:30

Kaynak: DHA

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