Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, hafif ticari aracın motosiklete arkadan çarpması sonucu 1 kişi ölürken 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Osman Erdem idaresindeki 02 ABN 635 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Adıyaman- Kahta Karayolu 25.kilometrede seyir halinde olan ve eşiyle beraber ilerleyen Mahmut Atıcı (54) idaresindeki 02 KB 656 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yolda sürüklendi. Bu esnada yol ortasına düşen motosikletteki eşi Zahide Atıcı'ya başka araçların çarpmaması için gelen araçları uyaran Mahmut Atıcı'ya Osman Başaslan idaresindeki 33 ND 464 plakalı otomobil çarptı. Mahmut Atıcı eşini korumak isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanırken, hafif ticari aracın çarpması sonucu yol ortasına düşen Zahide Atıcı ise olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Önce hafif ticari aracın çarptığı daha sonra ise otomobilin çarpıp yaraladığı Mahmut Atıcı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Zahide Atıcı'nın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN