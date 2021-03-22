Karabük'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Karabük'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

22.03.2021 00:32
Karabük'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Binali Muhammed Kırık (51) yönetimindeki 78 AAC 673 plakalı hafif ticari araç, Balıkısık mevkisinde Adem Örenli (21) idaresindeki 67 AAU 850 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Adil (48), İmdat (44) ve Tarık Örenli (37) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı.

Karabük'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Karabük'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Karabük'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Karabük'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Karabük'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Karabük'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Karabük'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Üst Geçit, Otomobil, Karabük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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