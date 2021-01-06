Hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç otomobile çarptı: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracı otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari aracı otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında yola kontrolsüz bir şekilde giren 38 KV 172 plakalı hafif ticari araç ile 01 DC 4475 plakalı araç çarpıştı. Kazada 01 DC 4475 plakalı araç park halindeki 38 DL 722 plakalı araca çarpıp dururken, içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Öte yandan, mahalle sakinleri de, aynı yolda sürekli trafik kazasının meydana geldiğini söyleyerek, yetkililerden önlem almasını istedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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