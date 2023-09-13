Hafif ticari araç palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hafif ticari aracın kontrolden çıkarak palmiye ağacı ve aydınlatma direğine çarpması sonucu, Afgan uyruklu biri de dahil olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada, emniyet kemeri takılı olmayan sürücüaraç yol kenarına savruldu. Olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi, cenazeler Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜRÜCÜ YOLA SAVRULDU

Kaza, gece saat 04.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Pamukkale Yolunda seyir halinde olan Afgan uyruklu Abdulmusavır Gulamı idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün hakimiyetinden çıktı. Önce orta refüjdeki palmiye ağacına, sonra da aydınlatma direğine çarpan araç yol kenarına savruldu. Emniyet kemeri takılı bulunmayan sürücü Gulamı ile yolcu konumundaki İsa Şengül araçtan yol üzerine doğru fırladı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibi yaptığı incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından 2 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazaya karışan araç, bölgeye çağırılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yol üzerine düşen palmiye ağacı ve elektrik direğinin kaldırılması için ise ilgili ekipler tarafından çalışmalar yapıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.