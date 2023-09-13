Hafif ticari araç palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi öldü - Son Dakika

Hafif ticari araç palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi öldü

Son Güncelleme: 13.09.2023 09:00

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari araç önce palmiye ağacına, sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazada, biri Afgan uyruklu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hafif ticari aracın kontrolden çıkarak palmiye ağacı ve aydınlatma direğine çarpması sonucu, Afgan uyruklu biri de dahil olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada, emniyet kemeri takılı olmayan sürücüaraç yol kenarına savruldu. Olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi, cenazeler Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SÜRÜCÜ YOLA SAVRULDU

Kaza, gece saat 04.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Pamukkale Yolunda seyir halinde olan Afgan uyruklu Abdulmusavır Gulamı idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün hakimiyetinden çıktı. Önce orta refüjdeki palmiye ağacına, sonra da aydınlatma direğine çarpan araç yol kenarına savruldu. Emniyet kemeri takılı bulunmayan sürücü Gulamı ile yolcu konumundaki İsa Şengül araçtan yol üzerine doğru fırladı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araç palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibi yaptığı incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından 2 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazaya karışan araç, bölgeye çağırılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yol üzerine düşen palmiye ağacı ve elektrik direğinin kaldırılması için ise ilgili ekipler tarafından çalışmalar yapıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü
Hafif ticari araç palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü
Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafif ticari araç palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari araç palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi öldü - Son Dakika
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