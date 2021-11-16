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Hafif ticari araç panelvanla çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç panelvanla çarpıştı: 2 yaralı

16.11.2021 17:53
Hafif ticari araç panelvanla çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'te hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'te hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Belenköy-Organize Sanayi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birol B. idaresindeki (35) 19 AAR 218 plakalı KARGAZ şirketine ait hafif ticari araç, karşı istikametten gelen Gültekin U. (56) yönetimindeki 78 AAE 848 plakalı panelvanla çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ulaşıma kapanan trafik jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlanırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Hafif ticari araç panelvanla çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari araç panelvanla çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari araç panelvanla çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari araç panelvanla çarpıştı: 2 yaralı

Jandarma, Karabük, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç panelvanla çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari araç panelvanla çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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