Hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Süleyman E. ile araçta bulunan Oğuzhan A. (23) ve Ahmet A. (26) yaralandı.

Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Süleyman E. idaresindeki araç refüje çarparak yan yolda park halinde bulunan 55 AH 485 plakalı otomobile çarptı.

Atatürk Bulvarı Çobanlı Kavşağı yakınlarında Süleyman E. (23) idaresindeki 55 ACE 862 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir halinde bulunan Barış Ö. idaresindeki 55 JK 786 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

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