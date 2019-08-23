Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 1 ölü
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Hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 1 ölü

1 saat önce

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, System.String[]

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Emin Turgut (49) idaresindeki 45 SC 1974 plakalı hafif ticari araç, Aydın- Denizli kara yolu Gencellidere mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 07 HR 682 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücü Turgut'un olay yerinde öldüğü belirlendi.

Araçtan çıkarılan ceset, incelemelerin ardından çevredeki bir hastanenin morguna gönderildi.

Kuyucak, Aydın, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:02 Kaynak: AA
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