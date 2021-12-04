Üye Girişi
Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

04.12.2021 11:29
Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 44 HT 681 plakalı hafi ticari araç ile 34 AG 4195 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Birecik kara yolunun 63'ncü kilometresinde çarpıştı.

Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik ve Suruç devlet hastanelerine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa, Tragger, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu miting öncesi şehit ailesini ziyarete etti 13:00 Kılıçdaroğlu miting öncesi şehit ailesini ziyarete etti
Özcan Deniz-Feyza Aktan davası: Feyza, Özcan'la kavga edince kendi kendini yaralıyordu 12:52 Özcan Deniz-Feyza Aktan davası: Feyza, Özcan'la kavga edince kendi kendini yaralıyordu Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! 09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! 08:55 Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan 08:52 Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! 17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi

Son Dakika Haberleri
12:59 Kılıçdaroğlu miting öncesi şehit ailesini ziyarete etti
12:54 TFF'de Nihat Özdemir dönemi sonuna mı geliniyor? Yakında kopacak kıyametin sinyalini Burak Elmas verdi
12:52 Özcan Deniz-Feyza Aktan davası: Feyza, Özcan'la kavga edince kendi kendini yaralıyordu
12:42 Emsal olacak! Zengin kadına nafaka yolu açıldı!
12:34 Kameralar halı sahadaki ölümü saniye saniye kaydetti!
12:33 Casusluk soruşturmasında sıra gazetecilere geliyor! Fon alan gazeteciler mercek altında!
12:32 Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi
12:31 Son Dakika: Burak Elmas hakemler hakkında konuştu ve TFF'yi yerden yere vurdu
12:28 Zincir marketlerde zam furyası! Market işçileri değiştirdikleri etiketleri paylaştı!
12:14 Yılbaşına günler kala hindiye talep patladı! Tanesi 300 liradan alıcı buluyor!
10 yaşındaki çocuğun cesareti! Evden kaçtı, 3 ayrı işyerini soydu, parayı bulunca da oynadı! 10 yaşındaki çocuğun cesareti! Evden kaçtı, 3 ayrı işyerini soydu, parayı bulunca da oynadı!         
13:03
TFF'de Nihat Özdemir dönemi sonuna mı geliniyor? Yakında kopacak kıyametin sinyalini Burak Elmas verdi TFF'de Nihat Özdemir dönemi sonuna mı geliniyor? Yakında kopacak kıyametin sinyalini Burak Elmas verdi         
12:54
Emsal olacak! Zengin kadına nafaka yolu açıldı! Emsal olacak! Zengin kadına nafaka yolu açıldı!         
12:42
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!         
16:19
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
15:11
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı         
15:09
Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 13:06:37. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement