Hafif ticari araç, pulluk takılı traktöre çarptı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç, pulluk takılı traktöre çarptı: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç, pulluk takılı traktöre çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

6 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, pulluk takılı traktöre arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya dönerken, kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç, pulluk takılı traktöre çarptı: 2'si ağır 3 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde, pulluk takılı traktöre arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya dönerken, kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Aracın hız ibresinin 150 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Kaza, saat 09.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Körez Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Hasan Hüseyin Oral'ın (56) kullandığı 20 K 5157 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan çıkıp aynı yöne giden Yavuz Aktayan (38) yönetimindeki pulluk takılı olan 45 RA 8045 plakalı traktöre arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, traktörün pulluğuna saplandı. Traktör yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada araçta sıkışan sürücü Hasan Hüseyin Oral ve yanındaki eşi Ayşe Oral (53) ile yola savrulan traktör sürücüsü Yavuz Aktayan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan Oral çifti, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 3 yaralı, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumları ağır olan araç sürücüsü Oral ile traktör sürücüsü Aktayan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

HIZ İBRESİ 150'DE TAKILI KALDI

Öte yandan kaza anında aşırı hızlı olduğu öne sürülen hafif ticari araç, jandarma ve polis ekipleri tarafından incelemeye alındı. Sucuk yüklü olduğu öğrenilen aracın, hız ibresinin 150 kilometrede takılı kaldığı tespit edildi. Kaza nedeniyle İzmir- Ankara karayolunun İzmir istikameti bir süre trafiğe kapalı kalırken, kazaya karışan araç ile traktörün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normal seyrine döndü. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Ankara, İzmir, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:01 Kaynak: DHA
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