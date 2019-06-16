Hafif ticari araç refüje çarptı: 4 yaralı

MALATYA'nın Akçadağ
ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç refüje çarptı, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Kayseri
karayolu Çayırdüzü mevkiinde meydana geldi. Kayseri yönüne giden Emrah
Tenekeci yönetimindeki 44 H 8652 plakalı hafif ticari araç, kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Kazada, sürücü Emrah Tenekeci ile yanındaki Serkan
, Berat ve Fazilet Tenekeci yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
- Malatya