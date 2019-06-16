Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç refüje çarptı: 4 yaralı
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Hafif ticari araç refüje çarptı: 4 yaralı

2 saat önce

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç refüje çarptı, 4 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç refüje çarptı: 4 yaralı, System.String[]
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç refüje çarptı, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Çayırdüzü mevkiinde meydana geldi. Kayseri yönüne giden Emrah Tenekeci yönetimindeki 44 H 8652 plakalı hafif ticari araç, kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Kazada, sürücü Emrah Tenekeci ile yanındaki Serkan, Berat ve Fazilet Tenekeci yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:17 Kaynak: DHA
Emrah, Akçadağ, Malatya, Araç, Güncel
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