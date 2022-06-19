Edinilen bilgilere göre, Emre Öztaş idaresindeki 06 BL 3638 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği karşı tarafında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan demir korkulukları yıkarak refüje çıktı. Meydana gelen kazada sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan sürücü hastaneye gitmeyi ret etti. Öte yandan refüjde bulunan araç ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafif ticari araç refüje çıkarak durabildi - Son Dakika

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