Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç refüje çıktı: 1 yaralı
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Hafif ticari araç refüje çıktı: 1 yaralı

41 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde refüje çıkan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Hafif ticari araç refüje çıktı: 1 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde refüje çıkan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Celal D., idaresindeki 02 HS 981 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kapıdere yol ayrımında refüje çıktı. Kazada araç sürücüsü Celal Dinç yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:57 Kaynak: İHA
Malatya, Adıyaman, 3. Sayfa
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