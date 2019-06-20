Hafif ticari araç refüje çıktı: 1 yaralı
41 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde refüje çıkan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:57 Kaynak: İHA
'ın Gölbaşı
ilçesi Malatya
karayolu üzerinde refüje çıkan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Celal D., idaresindeki 02 HS 981 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kapıdere yol ayrımında refüje çıktı. Kazada araç sürücüsü Celal Dinç
yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
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