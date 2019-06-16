Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç refüje çıktı: 4 yaralı
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Hafif ticari araç refüje çıktı: 4 yaralı

36 dakika önce

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari aracın refüje çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari aracın refüje çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.
Emrah Tenekeci yönetimindeki 44 H 8652 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Darende kara yolunun Çayırdüzü mevkisinde, kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada araç içine sıkışan sürücü ile Serkan, Berat ve Fazilet Tenekeci itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hafif ticari araç refüje çıktı: 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:35 Kaynak: AA
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