Hafif ticari araç refüje çıktı: 4 yaralı
36 dakika önce
Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari aracın refüje çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:35 Kaynak: AA
'nın Darende
ilçesinde hafif ticari aracın refüje çıkması sonucu 4 kişi yaralandı. Emrah
Tenekeci yönetimindeki 44 H 8652 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Darende kara yolunun Çayırdüzü mevkisinde, kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada araç içine sıkışan sürücü ile Serkan
, Berat ve Fazilet Tenekeci itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var
Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi
Netanyahu'nun eşine, devletin kaynaklarını suistimalden 15 bin dolar para cezası
Tarihi yayına saatler kala Küçükkaya'dan ilginç açıklama: Yapamazsam kınarsınız