Hafif ticari araç saman yüklü traktöre çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç saman yüklü traktöre çarptı: 3 yaralı

MANİSA - Manisa'da hafif ticari aracın saman balyası yüklü traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şehzadeler ilçesi doğu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Manisa Şehirler Arası Otobüs Terminali istikametinden Turgutlu yönüne doğru seyir halinde olan H.G. idaresindeki 45 EC 139 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden B.G. yönetimindeki 45 C 8797 plakalı saman balyası yüklü traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yan yatarken römorkundaki saman balyaları yola saçıldı. Kazada traktör sürücüsü B.G. ile hafif ticari araç sürücüsü H.G. ve yanında yolcu konumunda bulunan ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Saman balyaları sebebiyle kısa süreliğine kapanan yol, karayolları ekiplerinin çalışması sonrası tek şerit olarak trafiğe yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.