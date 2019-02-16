Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
1 saat önce
Iğdır'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Iğdır
'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Mehmet Alagöz
idaresindeki 76 AD 235 plakalı hafif ticari araç, Türkiye- Nahçıvan
kara yolu Melekli
beldesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, Nesime Alagöz olay yerinde yaşamını yitirdi, Fatma Almalı ile Sena ve Semra Bağcı yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, AFAD
ekiplerince yarım saatlik çalışma sonucu çıkarılarak Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:11 Kaynak: AA
Bakan Resmen Açıkladı! İlaç, Gübre ve Tohumda da Tanzim Satışlar Yapılacak
CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak
Bor Madeninden Üretilen Boron'un Satışı Beklentileri Aştı
S&P, Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı