Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Iğdır'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Iğdır'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Alagöz idaresindeki 76 AD 235 plakalı hafif ticari araç, Türkiye- Nahçıvan kara yolu Melekli beldesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, Nesime Alagöz olay yerinde yaşamını yitirdi, Fatma Almalı ile Sena ve Semra Bağcı yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerince yarım saatlik çalışma sonucu çıkarılarak Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:11 Kaynak: AA

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