Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı

01.03.2022 03:20

-Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı Samsun'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

-Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Yalı Mahallesi Eski Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyir etmekte olan Ümit Ç. idaresindeki 55 ACP 330 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde savruldu. Yol kenarında bulunan şarampole devrilen araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan Ümit Ç. 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı

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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı 15 bin TL değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı 15 bin TL değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı

Hastane, Tragger, Samsun, Terme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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