Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Salim Çelik (56) idaresindeki 78 SD 539 plakalı hafif ticari araç, Karabük- Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde karşı şeride geçip şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki Osman Alper ve Mehmet Demirtaş yaralandı. Çevredekiler tarafından buradan çıkarılan yaralılar, özel bir araçla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası Karayolları ekipleri, buzlu yolda tuzlama çalışması yaptı.

Sürücü Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, arabanın birden kontrolden çıktığını, toparlayamayınca da şarampole devrildiğini anlattı.

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Safranbolu, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:43 Kaynak: AA
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