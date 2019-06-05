Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 yaralı

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Karaburun köyü yakınlarında meydana geldi.  Kahramanmaraş'a giden Volkan Laçin (27) yönetimindeki 44 FF 495 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Laçin ile araçta bulunan Şükrü Karadağlı (19) ve Ali Aliyev (27) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gölbaşı  Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:11 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş, Laçin, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç kaza! Otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı Mahalle sakinleri hırsızlık yaparken yakalanan zanlıya meydan dayağı attı Tekirdağ'daki kazadan feci görüntüler! 5 tabut yürek dağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 13:23:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]