Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı
1 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:38 Kaynak: İHA
'nın Alaşehir
ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Alaşehir- Denizli
Karayolu yeni garaj mevkinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Alaşehir'den Denizli yönüne seyir halinde olan A.E.D (36) yönetimindeki 35 LAJ plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Takla atan araçta bulunan sürücü A.E.D., Y.D. ve G.T. yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç
sürücüsü ve yaralıların İzmirli oldukları ve Denizli'ye gittikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
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