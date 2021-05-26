HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 3 YARALI - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta- Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Adıyaman istikametine giden Ahmet Yavi (33) yönetimindeki 46 AP 659 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Yavi ile araçta bulanan Mehmet Tunç (18) ve Hasan Yavi (44) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.