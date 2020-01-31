Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

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Hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı
6 saat önce
Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erhan Şahin idaresindeki 34 AJ 7012 plakalı araç, Siverek - Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresi Güvercin Mahallesi yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kaza sırasında bölgeden geçen ve olaya müdahale eden polisin haber vermesi üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralanan sürücü Şahin ile araçta bulunan Fikriye Aydın, Herdem ve Altun Arslan, ekipler tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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