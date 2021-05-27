HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ 5 YARALI - Son Dakika

SİVAS'ın Gürün ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas-Gürün karayolu Gökçeyazı mevkisinde meydana geldi. Abdullah Kuş (47) yönetimindeki 64 DS 699 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araç içerisindeki Abdurrahman (11), Emine (48) ve Büşranur Kuş (13) ile Şükran Fidan (19) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi olan Emine ve Abdurrahman Kuş, ilk müdahaleleri sonrası ambulansla Sivas kent merkezine sevk edildi.