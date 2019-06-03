Hafif ticari araç şarampole devrildi: 7 yaralı

Adıyaman
'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Necati Tuncay idaresindeki 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Çelikhan
kara yolunun 38. kilometresinde Gökçay mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Beyza, Fatma, Furkan, Tuğba, Meryem
ve Reyyan Tuncay yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Necati, Fatma ve Reyyan Tuncay'ın durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Öte yandan, yaralılara ilk müdahaleyi hemşire olan ve Malatya
'dan Adıyaman'a gelen CHP
Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse
'nin yaptığı öğrenildi.