Hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı

09.03.2022 13:29
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen hafif ticari araçtaki 9 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen hafif ticari araçtaki 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Altıok'un kullandığı 49 E 3703 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada  ürücü Abdulkadir Altınok ve araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı
YORUMLAR
500
Son Dakika | Siverek'te trafik kazası: 9 yaralı Son Dakika | Siverek'te trafik kazası: 9 yaralı Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
13:23 Müebbet hapsi isteniyor ama vicdanı rahatmış! Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun konuştu!
13:19 Genç kadını istismar etti, yetmedi kızgın yağla yaktı! Sonra da "MİT üyesiyim bana bir şey olmaz" dedi! Tahliye edildi
13:17 Gülsek mi, ağlasak mı? MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu!
13:11 Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya savaşına 'cadı avı' yorumu: Orkestra şefinin görevden alınması, Dostoyevski eserlerinin yasaklanması saçmalık!
13:06 Tek başına pankart asmıştı! Demet Evgar'ın hamile olduğu iddia edildi! Karnını da bu yüzden tutmuş!
12:52 Bir sıfır fazla yazınca, ihalede 56 bin liralık araç 1 milyona üstüne kaldı! Hemen iptalini istedi
12:49 Erdoğan, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında konuştu: Gerekli adımları atıyoruz
12:46 Serel Yereli şarkıcılığa soyundu! Jartiyer giyip klip çekti
12:27 Rusya gizli belgeleri kamuoyuyla paylaştı: Operasyona başlamasaydık; Ukrayna Mart ayında Donbass'a saldıracaktı
12:01 Ölü arkadaşlarının yanına sürüklenen Rus askeri: Ben kimseyi öldürmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 13:35:43. #1.11#
SON DAKİKA: Hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement