Hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen hafif ticari araçtaki 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Altıok'un kullandığı 49 E 3703 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada ürücü Abdulkadir Altınok ve araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.