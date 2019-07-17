Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
5 saat önce
Bingöl'de hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bingöl Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:38 Kaynak: İHA
'de hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Diyarbakır
Karayolu Yayla köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çelik
idaresindeki 12 AR 300 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - BİNGÖL
TBMM çocuk ölümlerinin araştırılmasına karar verdi El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı! Davası sırasında ortaya çıkan 14 rahatsız edici gerçek İki araç kafa kafaya çarpıştı! 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama