Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

5 saat önce

Bingöl'de hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Bingöl'de hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Diyarbakır Karayolu Yayla köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çelik idaresindeki 12 AR 300 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BİNGÖL
Diyarbakır, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:38 Kaynak: İHA
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