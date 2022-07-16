Kaza, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Arıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Cemal A., Ahmet Ş., Sevim D., İsmet A. ve Mehmet A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Çatalzeytin, Kastamonu, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika

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