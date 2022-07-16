Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

16.07.2022 18:18
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Arıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Cemal A., Ahmet Ş., Sevim D., İsmet A. ve Mehmet A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Çatalzeytin, Kastamonu, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika
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