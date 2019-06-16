Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
2 saat önce
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu yaşanılan kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:04 Kaynak: İHA
'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu yaşanılan kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Seher Yıldız idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Adıyaman- Şanlıurfa
Karayolu Atakent
köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaşanılan kazada araç sürücüsü Seher Yıldız ile araçta bulunan Merve Kaya
, Fethiye
Yıldız, Yusuf Yıldız
, Muhammed Yıldız
ve Hüsra Yıldız yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Muhammed ve Hüsra Yıldız'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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