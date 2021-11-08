Hafif ticari araçla servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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Kaza, saat 17.15 sıralarında Arnavutköy Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan boşluktan dönmeye çalışan hafif ticari araca servis minibüsü çarptı. Servis minibüsü metrelerce ileride durabilirken, çarptığı ticari araç orta refüje çıktı. Kaza sonrasında ağır hasar alan ticari araçta bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili ekipler çalışma başlattı.

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