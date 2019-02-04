Hafif Ticari Araç Seyir Halinde Alev Aldı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi.



Yangın, öğle saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Solak, yönetimindeki 02 DB 417 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine aracını yol kenarına çeken Solak, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Aracı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın, araçta maddi hasara neden oldu. - Adıyaman

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