Hafif ticari araç su kanalına devrildi: 3 yaralı - BOLU - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç su kanalına devrildi: 3 yaralı - BOLU - Son Dakika

Hafif ticari araç su kanalına devrildi: 3 yaralı - BOLU

7 saat önce

Bolu'da hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Bolu'da hafif ticari aracın su kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuruçay Mahallesi Şehit Ümit Çetinöz mevkisinde Engin E. idaresindeki 14 AAB 142 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan babası Turgut ve annesi Kadriye E. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ve ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücü ile diğer yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alındı.

Hafif ticari araç su kanalına devrildi: 3 yaralı - BOLU

Kuruçay, Araç, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:33 Kaynak: AA
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