Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç sulama kanalına devrildi: 2 yaralı
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Hafif ticari araç sulama kanalına devrildi: 2 yaralı

35 dakika önce

Hafif ticari araç sulama kanalına devrildi: 2 yaralıAksaray'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın boş su kanalına devrilmesi sonucu sürücü Dede Demirer (53) ve annesi Döne Demirer (80 ) yaralandı.

Hafif ticari araç sulama kanalına devrildi: 2 yaralı
Aksaray'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın boş su kanalına devrilmesi sonucu sürücü Dede Demirer (53) ve annesi Döne Demirer (80 ) yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Çiftlik Mahallesi Erenler Sokakta meydana geldi. Dede Demirer'in kullandığı 68 HH 177 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp boş su kanalına devrildi. Kazada sürücü Dede Demirer ve annesi Döne Demirer yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ardından da ambulansla Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
Aksaray, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:01 Kaynak: DHA
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