Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç Sulama Kanalına Düştü: 2 Yaralı

Hafif Ticari Araç Sulama Kanalına Düştü: 2 Yaralı

1 saat önce

Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 2 yaralıDENİZLİ - Denizli'de boş olan sulama kanalına düşen ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 2 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de boş olan sulama kanalına düşen ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Merkezefendi Mahallesi'nde Göksun Veli Senkıl'ın kullandığı 20 B 4354 plakalı hafif ticari araç, daha önceki dönemlerde sulama kanalı olarak kullanılan ancak uzun bir süredir su verilmeyen kanala düştü. Kazada sürücü Sinkıl ve yanında bulunan ismi henüz belirlenemeyen bir şahıs kendi imkanları ile araç ve kanal içerisinden çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralılara ambulansta müdahale etti. Ardından bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler kanaldaki araçta yangın ya da her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.
Kaza sonrası polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:13 Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa
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