HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜYE ÇARPTI: 6 KİŞİ YARALANDI, 50 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ - Son Dakika
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HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜYE ÇARPTI: 6 KİŞİ YARALANDI, 50 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

01.05.2022 22:43

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde önüne çıkan sürüye çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi ile 2 çoban yaralandı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde önüne çıkan sürüye çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi ile 2 çoban yaralandı. 50 küçükbaş hayvan öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Karlıova- Erzurum kara yolunda meydana geldi. İlçe merkezi yönüne seyir halinde olan Emre Önalan yönetimindeki 12 AJ 198 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ile hayvanların başında olan 2 çoban yaralandı. 50 küçükbaş hayvan ise öldü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 yaralı buradaki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜYE ÇARPTI: 6 KİŞİ YARALANDI, 50 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ
HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜYE ÇARPTI: 6 KİŞİ YARALANDI, 50 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ
HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜYE ÇARPTI: 6 KİŞİ YARALANDI, 50 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ
HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜYE ÇARPTI: 6 KİŞİ YARALANDI, 50 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜYE ÇARPTI: 6 KİŞİ YARALANDI, 50 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜYE ÇARPTI: 6 KİŞİ YARALANDI, 50 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ - Son Dakika
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