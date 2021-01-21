Hafif ticari araç takla atarak tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç takla atarak tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı

Hafif ticari araç takla atarak tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı
Son Güncelleme: 21.01.2021 07:24

İZMİR'in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak tramvay hattına uçtu.

İZMİR'in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak tramvay hattına uçtu. Kazada, araçta sıkışan yolcu ve sürücü 110 AKS ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Ş., 35 AOL 032 plakalı hafif ticari aracı ile Balçova yönünden Konak istikametine ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yolun sağ tarafındaki tramvay hattına uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, 110 AKS ekipleri hafif ticari araçta sıkışan yaralıların kurtarılması için çalışma başlattı. 110 AKS ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, sürücü Vedat Ş. ve yolcu Doğukan K. sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Ambulansa alınan Vedat Ş. ve Doğukan K., ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araç ise çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İzmir
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hafif ticari araç takla atarak tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari araç takla atarak tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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