Hafif ticari araç takla atıp, ters döndü: 4 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç takla atıp, ters döndü: 4 yaralı

16.10.2020 15:19
Hafif ticari araç takla atıp, ters döndü: 4 yaralı, System.String[]

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla atıp, ters döndü.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla atıp, ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Domaniç- İnegöl Karayolu üzerinde meydana geldi. İnegöl istikametine giden Eren Çetin, 43 UP 403 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan araç, takla atıp, ters döndü. Sürücü Eren Çetin ile beraberinde bulunan Burhan Çetin, Sariye Çetin ve Canan Çetin yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Hafif ticari araç takla atıp, ters döndü: 4 yaralı
Hafif ticari araç takla atıp, ters döndü: 4 yaralı
Hafif ticari araç takla atıp, ters döndü: 4 yaralı
Hafif ticari araç takla atıp, ters döndü: 4 yaralı
Hafif ticari araç takla atıp, ters döndü: 4 yaralı
Hafif ticari araç takla atıp, ters döndü: 4 yaralı

Domaniç, İnegöl, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hafif ticari araç takla atıp, ters döndü: 4 yaralı - Son Dakika

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