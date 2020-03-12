Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada sürücü Mehmet Erduran (71) yaralanırken, eşi Hacer Erduran (73) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ereğli- Karapınar karayolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Erduran yönetimindeki 07 CSP 32 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada Mehmet Erduran yaralandı yanındaki eşi Hacer Erduran hayatını kaybetti. Yaralı Erduran, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşinin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna koyuldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.