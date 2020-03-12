Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

7 saat önce

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla attı.

Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada sürücü Mehmet Erduran (71) yaralanırken, eşi Hacer Erduran (73) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ereğli- Karapınar karayolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Erduran yönetimindeki 07 CSP 32  plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada Mehmet Erduran yaralandı yanındaki eşi Hacer Erduran hayatını kaybetti. Yaralı Erduran, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşinin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna koyuldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Karapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:02 Kaynak: DHA
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