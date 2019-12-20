Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Konya'da kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Konya'da kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Konya- Karaman karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Karaman istikametinde seyir halinde olan S.G. idaresindeki 42 AAU 462 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan sürücü S.G., A.G., T.Ö. ve 3 yaşındaki M.E.Ö. yaralanırken, Ayşe Ö. hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Karaman, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
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