Hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana geldi. H.C. yönetimindeki 27 E 7976 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, takla attı. Yolcu konumundaki Nuri Özpolat (56), takla atan araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla araçtan çıkartılan Özpolat, Düziçi Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Polis , araç sürücüsü H.C.'nin şans eseri yara almadan kurtulduğu kazyala ilgili soruşturma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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