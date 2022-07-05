Hafif ticari araç takla attı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hafif ticari araç takla attı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı

05.07.2022 14:58
Hafif ticari araç takla attı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Sivas'ta hafif ticari araç takla attı araçta bulunan aynı aileden 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç takla attı araçta bulunan aynı aileden 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza KayseriMalatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü yakınlarında meydana geldi. O.K yönetiminde ki 34 NJ 9951 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti. Araçta bulunan sürücü O.K(42) ve aynı aileden E.Y(6), MK(40), İ.K(45) ve T.K(19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan E.K ve M.K burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Hafif ticari aracın çarptığı muhabir, kurtarılamadı Hafif ticari aracın çarptığı muhabir, kurtarılamadı
Kaynak: İHA

Fiat Doblo, Tragger, Kayseri, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç takla attı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafif ticari araç takla attı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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