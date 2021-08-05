HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI; 2 YARALI - Son Dakika

NİĞDE'de kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Niğde- Nevşehir kara yolunda meydana geldi. M.P. (33) yönetimindeki 50 EV 720 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.P ile yanındaki F.O. ambulanslarla götürüldükleri Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.