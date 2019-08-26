Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı 2 çocuğun hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı'ndan oğlunu terörden kurtaran anneye: Bu tür annelere, analara ihtiyacımız var

Muharrem İnce, Ahmet Türk'ü ziyaret etti: Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı