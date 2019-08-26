Son Dakika Haberleri: Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı
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Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

1 saat önce

DİYARBAKIR'da otomobile çarparak, kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı, System.String[]

DİYARBAKIR'da otomobile çarparak, kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 AT 342 plakalı hafif ticari araç, Karaçalı Mahallesi Mevkisi'nde 34 GM 4847 plakalı otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, otomobilde hafif hasar oluştu.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı 2 çocuğun hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Diyarbakır, Silvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:31 Kaynak: DHA
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